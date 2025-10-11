秋田朝日放送 秋田県内では１１日、６日連続となるクマによる人の被害がありました。 警察によりますと、秋田市飯島飯田水尻の畑で１１日正午ごろ、農作業をしていた８０歳の男性が前から来たクマに襲われ額にけがをしました。男性は自ら病院に行き治療を受けました。 秋田県内でクマに人が襲われる被害が起きたのは６日連続です。