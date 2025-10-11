秋田朝日放送 来年２０２６年夏に開かれる全国高校総合文化祭「あきた総文２０２６」のプレ大会の開会行事が秋田市で１１日行われました。 全国高校総合文化祭「あきた総文２０２６」は、高校文化部のインターハイともいわれる全国の高校生による芸術文化活動の祭典です。その前哨戦となるプレ大会は本大会を円滑に進める準備や大会への関心を高めるため開かれます。 あきた芸術劇場ミルハスで行われた開会行事では