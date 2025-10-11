国民民主党の玉木代表は大阪市内で演説し、立憲民主党から玉木氏を野党統一の首相候補にする提案があることについて、基本政策の一致が条件だとの考えを改めて強調しました。玉木代表「内閣総理大臣を務める覚悟はいつでもあります。内閣総理大臣というのはこの国に起こる全てのことに責任を取ることなんですよ。だから物価高騰対策だけで集まればいいとか、ましてや、期間限定で内閣作ればいい、私はそんな甘いもんじゃないと思っ