◇ア・リーグ地区シリーズ第5戦マリナーズ―タイガース（2025年10月11日シアトル）試合時間は4時間58分。マリナーズが総力戦を制し、01年以来24年ぶりにリーグ優勝決定シリーズに駒を進めた。2―2の延長15回、1死満塁で右前にサヨナラ打を放った4番・ポランコがヒーローだ。と同時に、意外性満点の男もチームの勝利に貢献していた。1点を追う7回。2死一、二塁の好機で、マ軍のダン・ウィルソン監督は7番の指名打者ガ