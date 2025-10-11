3連休初日の11日、大分県大分市では、子供たちに警察の仕事を紹介するイベントが行われ親子連れなどでにぎわいました。 このイベントは住民や団体と警察が連携してより良い地域を作る「全国地域安全運動」に合わせて行われました。 会場となった大分市の商業施設では子どもたちが鑑識作業を体験し実際の道具を使って指紋の採取を行いました。 また、パトカーや白バイの体験乗車なども行われ、制服を着た子供たちが楽しそ