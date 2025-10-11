俳優でタレントの菊川怜（４７）が１１日、都内で主演映画「種まく旅人〜醪（もろみ）のささやき〜」の公開記念舞台あいさつに共演の金子隼也（２５）らと登壇した。１５年ぶりの映画出演の菊川はピンクのシャツにリボンを付け、膝下を露出したスカート姿で美脚を披露。会場の鑑賞者からの拍手が降り注いだ。作品は日本の第一次産業を応援する映画で兵庫・淡路島が舞台で、農水省の地域調査役の菊川は「映画出演は本当に久しぶ