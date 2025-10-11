台風23号は12日午前中に大分県内に最接近する見通しです。 県内が強風域に入る可能性は低くなっていますが沿岸では、強風や高波に注意が必要です。 台風23号は午後3時の時点で奄美大島の東南東およそ170キロにあり、1時間におよそ10キロの速さで北東へ進んでいます。 中心の気圧は994ヘクトパスカル、最大瞬間風速は35メートルです。 気象庁によりますと、県内には、12日午前中に最接近する見込みですが、県内が強風域に