楽天の則本昂大投手（３４）が１１日、楽天モバイルパーク宮城で取材に応じ、保有する海外フリーエージェント（ＦＡ）権を行使する意向を示した。「年齢的にも最後のＦＡ（行使）になるかなと思う」と話した。辰己涼介外野手（２８）はポスティングシステムを利用した米大リーグへの移籍について球団と「交渉中という感じ」と明らかにした。シーズン中の話し合いでは認められなかったという。