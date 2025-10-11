アートを通じて国東半島の魅力を発信する「国東半島芸術文化祭」が11日に開幕し、大分県豊後高田市でオープニングイベントが開かれました。 豊後高田市と国東市を舞台に行われる「国東半島芸術文化祭」。 アート作品や食、民俗芸能などを楽しめる9つのプロジェクトが用意されていて地域の魅力を発信します。 11日はオープニングイベントが行われ豊後高田、国東の両市長などがあいさつしました。 また