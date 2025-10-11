求人ボックスpresents「キングオブコント2025」が11日、TBSで午後6時半から全国生放送される。ファイナリスト10組の内訳は初進出5組、連続進出の3組、返り咲きの2組となった。以下、ファイナリスト10組の主なプロフィル◆トム・ブラウンケイダッシュステージ所属。布川ひろき（84年1月28日、北海道生まれ）とみちお（84年12月29日、北海道生まれ）によるコンビ。09年、北海道の札幌東陵高柔道部の先輩後輩で結成。初の決勝進出。