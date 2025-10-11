俳優中村雅俊（74）が11日放送のカンテレ「おかべろ」（土曜午後2時28分＝関西地区）に出演。人気絶頂時に結婚した際の驚きの出来事を振り返った。中村は慶応大学在学中に文学座の研究所に合格。1974年放送の日本テレビ系ドラマ「われら青春！」で初主演を務め、自身が歌った挿入歌「ふれあい」が大ヒットするなど、一気にスターとなった。人気者となった中村に、NONSTYLE石田明（45）が「デビューする前からおモテになってます