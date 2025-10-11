俳優小林薫（74）が11日、東京・新宿バルト9で、アニメ映画「ホウセンカ」（木下麦監督）の公開記念舞台あいさつに出席した。小林は「声を入れたのは2年前。現場で監督さんにアニメでヒットしているのは若い男女の恋愛もの。死にかけてる老ヤクザの一発逆転だ、って誰が見るんだって言いました」と明かし「失礼しました。完成した映画を見て、ちょっとばかり感動しました」と続けた。作品にちなんで、大逆転エピソードを聞かれ、小