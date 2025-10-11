J3第31節が11日に行われ、栃木シティはホームで奈良クラブに3-0で勝利した。この試合でFWピーター・ウタカが決めたゴールが話題となっている。ウタカは1-0の後半11分にFW田中パウロ淳一のクロスから追加点を挙げると、圧巻は同28分。ペナルティエリア右でマークされた状態から、軸足の裏を通すヒールで相手の股を抜き、右足で蹴り込んだ。このシーンをJリーグ公式X(旧ツイッター/@J_League)が動画で紹介。J1やJ2でも活躍して