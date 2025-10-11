北海道コンサドーレ札幌は11日、MF青木亮太(29)が入籍したことを発表した。相手は一般女性のため、氏名や年齢などの個人情報の公表は差し控えるとしている。青木はクラブ公式サイトを通じ、「私ごとで恐縮ですが、かねてよりお付き合いしていた方と結婚した事をご報告させていただきます!シーズン途中のこのタイミングになりましたことをお許しください。これからもより一層責任を持ち日々精進していきます。あたたかく見守っ