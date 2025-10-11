麻薬取締法違反で逮捕された俳優の遠藤健慎が不起訴処分となった。9月24日、麻薬取締法違反で逮捕・起訴されている、俳優の清水尋也被告と共同で大麻を所持した疑いで逮捕されていたが、東京地検が10月10日付で不起訴としたという。しかしその際、複数のメディアで「東京地検は、不起訴の理由を明らかにしていません」と報じられたことに、疑問の声が広がっている。芸能記者が今回の経緯について話す。「警視庁は約8カ月前から