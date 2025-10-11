フェンダーミュージック株式会社が、Chilli Beans. とのフェンダーアーティスト・パートナーシップを締結したことを発表した。Chilli Beans.は2021年にデビューしたMoto(Vo)、Maika(Ba&Vo)、Lily(Gt&Vo)による3人組バンド。作詞・作曲・編曲やクリエイティブまでをメンバー自らで手掛け、ジャンルに捉われない幅広い“チリビ”の世界観を築きあげている。ポップスのキャッチーさとロックのダイナミズムを絶妙にブレンドし