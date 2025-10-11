コレサワが11月12日(水)に4th EP「あたしの恋人 E.P」を配信リリースすることを発表した。発表が行われたのは、10月11日(土)札幌・ペニーレーン24で行われた＜コレサワ LIVE TOUR 2025あたしを選んだ君と行くツアー＞の追加公演初日にて。今作には今年9月にリリースした「I LOVE ME」を含むタイアップ楽曲3曲に加え、未発表の新曲2曲の計5曲を収録する。コレサワの代名詞である失恋ソングはもちろん、様々なテイストの楽曲が楽し