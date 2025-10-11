wacciの楽曲「どんな小さな」が、主題歌を務めるドラマ『放課後カルテ2025秋』の放送を記念し、原作『放課後カルテ』とのコラボレーションMV公開を迎えた。今回のMVは原作漫画『放課後カルテ』の印象的なイラストを使用し、ドラマのストーリーともリンクする構成で制作されたスペシャル映像。楽曲が持つ温かく力強いメッセージと、原作・ドラマが描く人間ドラマが重なり合うことで、作品世界をより一層深く感じられる仕上がりとな