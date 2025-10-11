豆柴の大群が、11月12日にリリースするグループ初となるベストアルバムの詳細を発表した。タイトルは、『NO BEAN, NO BARK』。プロデューサー・クロちゃん（安田大サーカス）が命名した。「豆がなければ吠えられない」という意味を持ち、豆柴の大群のアイデンティティを象徴するフレーズとなっている。本作は、グループの象徴ともいえる“豆”と“吠える”をキーワードに、過去から現在、そして未来へと続く豆柴の大群の軌跡を一枚