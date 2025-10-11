ボートレース三国の「ファン感謝3DaysBOATRACEバトルトーナメント」が、11日に開幕した。男子3人女子3人というメンバー構成だった初日トーナメント11R、制したのは絶好枠の長嶋万記（43＝静岡）だった。コンマ16の仕掛けから先マイを果たし、そのまま押し切った。「エンジンメンバーがいい中で。1マークは先に回れた。足合わせした菊地（孝平）さん情報だけど、自信を持っていけと言われました」と地元の先輩の後押しも得