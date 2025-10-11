クマ11日午前7時ごろ、秋田県美郷町六郷の県立六郷高で「グラウンドにクマ2頭がいる」と近くに住む50代男性が110番した。2頭は体長が1.2メートルと0.5メートルで、その後敷地内の木に登り、とどまっている。学校は校内にいた生徒を避難させた。けが人はいない。町は近くに箱わなを設置した。住民に注意を呼びかけている。秋田市飯島飯田水尻の畑では、11日正午ごろ、農作業中の男性（80）がクマ1頭に襲われ、額にけがをした