¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¡Ö¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡×¥µ¥Ã¥«¡¼ÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¤ÎGK¾¾¸µ¡áÅìµþÅÔÉÊÀî¶è11·î¤ËÅìµþ¤òÃæ¿´¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÄ°³Ð¾ã³²¼Ô¤Î¹ñºÝ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ¡Ö¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡×¤Ç¡¢Í¥¾¡¸õÊä¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼ÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¤¬11Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ç¿ÀÆàÀî¸©¼Ò²ñ¿Í¥ê¡¼¥°2Éô¡¦ÉÊÀîCC¥»¥«¥ó¥É¤È¿ÆÁ±»î¹ç¤ò¹Ô¤¤¡¢4¡½2¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£¼ç¾­¤ÇGK¤Î¾¾¸µ¤Ï¡Ö¼«¿®¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤«¤é¤¬ËÜÅö¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿µ¤¤ò°ú¤­Äù¤á¤¿¤¤¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£Áª¼ê¤ÏËÜÈÖ¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë