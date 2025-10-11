11日は東日本を中心に気温が低かった一方、西日本では季節外れの暑さになった所もありました。3連休初日大きな気温差となった列島の様子をお伝えします。東京・代々木公園では、3連休に九州のグルメを楽しめるイベント「九州観光・物産フェアin代々木2025」が開かれています。宮崎名物の「炭火もも焼き」は炎が上がるほどの火力で豪快に焼かれ、長崎名物の「佐世保バーガー」はボリュームたっぷりのビッグなサイズが特徴です。「炭