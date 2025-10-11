◇プロ野球セ・リーグCS 1stステージ第1戦DeNA6ー2巨人（11日、横浜スタジアム）2回にDeNAに先制点を献上した巨人。その後、1点差に追い上げるも、引き離され、CS第1戦を落としました。「流れを持ってこられそうで、持ってこられなかったね。いい形は作ったんだけど」と語った巨人の阿部慎之助監督。DeNAの筒香嘉智選手に4打数4安打3打点2本塁打と一方的にやられてしまったことについては「指示は出したんですけどね、そのミス