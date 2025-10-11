多くの観光客が訪れる長野市の善光寺の周辺で11日未明、クマが防犯カメラに捉えられました。午前2時過ぎ、善光寺周辺に設置された防犯カメラが捉えた黒い動物は、画面左から右へとゆっくりと歩くクマです。現場は観光客でにぎわう「仲見世通り」に近い宿泊施設などが並ぶ通りです。住民：ここに出たの?それは本当に怖いですね。観光客：言葉が出ない。こういう所にも出るんだと。長野市では市街地でも複数のクマの目撃情報があって