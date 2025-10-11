ノア１１日の両国大会で、ＧＨＣジュニアヘビー級王者の高橋ヒロム（３５＝新日本）がＥｉｔａ（３３）を下し２度目の防衛に成功した。試合は両雄譲らず、序盤から一進一退の攻防。目まぐるしく攻防が入れ替わる中、終盤にはトラウマで打ち抜かれるなど追い込まれた。だが、トドメを刺すべくコーナーに乗せられたところで雪崩式ＴＩＭＥＢＯＭＢ２で切り返してマットに突き刺し、３カウントを奪った。試合後、リングに乱入