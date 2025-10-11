ビューの人気漫画『レッツゴー怪奇組』（小学館クリエイティブ刊）が、テレビアニメ化され、2026年にTBS系・日曜夕方枠にて放送されることが発表された。併せて、ティザーPV＆ビジュアルが解禁。キャストとして畠中祐、青木瑠璃子、千葉繁の出演が発表された。【動画】怪奇ギャグドラマが繰り広げられる！アニメ『レッツゴー怪奇組』ティザーPV原作は、Webメディア「オモコロ」にて連載中、単行本は小学館クリエイティブから