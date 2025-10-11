コント日本一を決めるＴＢＳ系「キングオブコント２０２５」（午後６時３０分）が１１日、放送された。史上最多のエントリーとなった３４４９組から決勝に勝ち上がった１０組が第１８代キングの座を争った。３組目で登場したのは昨年、最終３組に残ったファイヤーサンダー（ワタナベエンターテインメント）で殺人ネタを披露。採点は伸びず合計４５７点だった。ネットでは「でもやっぱ殺人ってのがちょっとテレビ的には怖すぎ