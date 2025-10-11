◆秋季滋賀県大会▽決勝近江１４―４彦根東（１１日・マイネットスタジアム皇子山）打線の勢いは止まることを知らなかった。３回無死満塁、杉浦憂志朗（１年）は低めの直球を確実にとらえ、打球は左翼スタンドへ吸い込まれた。ダイヤモンドを回りながらガッツポーズで歓声に応えた。「少しでもチームの力になりたいという気持ちが結果に出たのかな」と公式戦初の本塁打を１年生らしく控えめに喜んだ。今春に就任した小森博之