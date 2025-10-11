ボートレース三国の「ファン感謝3DaysBOATRACEバトルトーナメント」が、11日に開幕した。初日のトーナメント8Rを逃げ切った吉村誠（36＝静岡）が、レース終了後の抽選で再び絶好枠を射止めた。レース後は「足は全体的に良くて水準以上。バランスが取れている。いいエンジンという感じがする」と22号機の動きに自信を深めて「間違いなく今期一番と言える仕上がり」と胸を張った。2日目セミファイナルの出番は一発目の9R。