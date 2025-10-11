人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年10月12日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）他人はアテにならない日。自力でやり切る気持ちを大切に。11位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）同世代と波長が合いにくい日。手厳しい発言は控えよう。10位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）気分が落ち込みがち。小さな