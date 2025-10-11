NEC川崎―SAGA久光第3セット、スパイクを放つNEC川崎・佐藤（右端）＝東急ドレッセとどろきアリーナバレーボールの大同生命SVリーグは11日、川崎市の東急ドレッセとどろきアリーナなどで女子の6試合が行われ、昨季準優勝のNEC川崎は今季初戦でSAGA久光に3―0で快勝した。リーグ2連覇を狙う大阪Mは姫路に2―3で敗れ、開幕2連敗となった。デンソーは東レ滋賀にストレート勝ちし、KUROBEは岡山に3―0で勝って2連勝。埼玉上尾はP