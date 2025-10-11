【横浜ＢＣ−ＦＥ名古屋】第２クオーター、素早いドライブからシュートを決める横浜ＢＣ・安藤＝横浜国際プール（（Ｃ）Ｂ．ＬＥＡＧＵＥ）バスケットボールのりそなＢリーグ１部（Ｂ１）は１１日、横浜国際プールなどで１２試合が行われ、東地区の横浜ＢＣはＦＥ名古屋に７１−９０で敗れ、開幕３連勝を逃した。川崎は富山に１００−６５で今季初勝利を飾った。横浜ＢＣは第１クオーターだけで４本の３点シュートを決められ、