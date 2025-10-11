【モデルプレス＝2025/10/11】「横浜バニラ株式会社」の代表取締役社長CEO・高橋優斗（※「高」は正式には「はしごだか」）が10月11日、「横浜バニラ 新商品発表会2025 〜勇往邁進〜」に出席。自身の「不安を自信に変える方法」を明かした。【写真】バニ丸と戯れる高橋優斗◆高橋優斗、社員からの絶賛に歓喜「気持ちよくなってきちゃった」新商品発表会では、質問コーナーも実施。「『社長すごいな』と思ったときは？」という質問