【モデルプレス＝2025/10/11】FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）が11日、福岡・北九州市の西日本総合展示場新館で開催された「TGC KITAKYUSHU 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、「TGC北九州2025」）に出演した。【写真】ふるっぱー、美脚際立つメンカラ衣装◆FRUITS ZIPPER、月足天音が福岡凱旋FRUITS ZIPPERは、テレビアニメ「クレヨンしんちゃん」5年ぶりとなる新主題歌『はちゃめちゃわちゃライフ！』から元気よくパフ