コント日本一を決めるＴＢＳ系「キングオブコント２０２５」（午後６時３０分）が１１日、放送された。史上最多のエントリーとなった３４４９組から決勝に勝ち上がった１０組が第１８代キングの座を争った。２組目で登場したのはや団（ＳＭＡ）は町中華でのやりとりネタを披露。合計４７３点でこの時点で２位。審査員のじろうは「ずっとおもしろくて…」と語ると、ＭＣの浜田雅功から「さっき一人だけ低かったから」と１組目の