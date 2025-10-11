お笑いトリオ「や団」が11日、TBS系「キングオブコント2025」（土曜後6時30分）に生出演した。4年連続4度目の決勝戦で中華料理店での客同士による騒動のコントを披露。ありえない設定や多彩な表情を使い分けた内容に、X（旧ツイッター）などSNS上では「構成は完璧」「さすがに安定感のあるコント」「アタマ使った会話劇」「なにを食べたらこんなぶっ飛んだコントが浮かぶんだ」などと楽しむ声が集まっていた。