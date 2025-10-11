俳優の黒崎煌代、遠藤憲一、井川遥、木竜麻生が１１日、都内で、家族を演じた映画「見はらし世代」の公開記念舞台あいさつを、これが長編映画デビューとなった団塚唯我監督と行った。父が家族旅行より仕事を選んだことで崩壊した家族の物語で、父親役を遠藤、母親役を井川、息子役を黒崎、娘役を木竜が演じた。今年のカンヌ国際映画祭の監督週間では、団塚監督が日本人史上最年少の２６歳で選出された。舞台あいさつでは映画