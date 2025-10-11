石破首相は11日にFNNの単独インタビューに応じ、10日に公表した戦後80年所感の意義や公明党について語りました。石破首相は戦後80年の所感で、先の大戦を防げなかった背景として当時の軍部や政治家・メディアの責任などを指摘し、無責任なポピュリズムへの警鐘を鳴らしました。石破首相はインタビューで「必要なのはリアリズムなんだと思っているんですよ。ファンタジーではなくてね。非合理だけど、勇ましくて情緒的なほうに引き