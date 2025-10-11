グラビアアイドルの葉月つばささんのデジタル写真集『パーティのあとは……』（扶桑社）がリリース。収録カットが公開されました。パーティの熱気が冷めた後、二人きりになった瞬間に見せる艶っぽい顔。葉月さんが童顔からは想像できない、大胆な脱ぎっぷりに挑みます。【写真】少女のような顔も見せる葉月つばささん公開されたカットでは、自宅でのパーティの様子を切り取ったもの。少し距離のある場面から、徐々に彼女が近づいて