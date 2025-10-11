私はマオ（34）。息子はライト（現在小学6年生）です。2年前、突然LINEをブロックしてきたママ友・クミ（35）から突然の連絡がありました。私の言動が気に食わなかったと説明を受けたために謝罪をすると「水に流すからまたランチに行こう、アキラ（クミの息子、現在小学6年生）もライトと遊びたがっている」と言われたのです。私たち親子は、当時理由もわからず、親子で拒絶され深く傷つきました。だから……あんなに待ちわびた連