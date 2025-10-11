¤Þ¤ë¤ÇÊÌ¿Í¡Ä¤Ç¤â¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ªÊÆÇÐÍ¥¤Î¥Æ¥£¥â¥·¡¼¡¦¥·¥ã¥é¥á¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ºÇ¿·½Ð±éºî¤Î¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó±ÇÁü¤òÅê¹Æ¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Î¥«¡¼¥ë¥Ø¥¢¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¥Æ¥£¥â¥·¡¼¡£12·î25Æü¸ø³«Í½Äê¤Î±Ç²è¡Ö¥Þ¡¼¥Æ¥£¡¦¥·¥å¥×¥ê¡¼¥à¡×¤Ç¤Ï¡¢ÂîµåÁª¼ê¤ò±é¤¸¤ë¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢Âîµå¥Ü¡¼¥ë¤ÎÍÍ¤ÊÈï¤êÊª¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¤½¤ì¤ò³°¤¹¤È?Ë·¼ç?¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬Ïª¤ï¤Ë¡£ÂçÃÀ¤Ë¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£