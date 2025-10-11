上毛かるたの世界一を決める大人たちの大会が世界遺産の富岡製糸場で開かれ、３２チームが熱戦を繰り広げました。 この大会は、上毛かるたで県の魅力を発信しようと一般社団法人「ＫＩＮＧＯＦＪＭＫ」が開いたものです。 ２０１３年から「日本一決定戦」として開催してきましたが、１０回目の節目となることしは、読み札のゆかりの地である世界文化遺産の富岡製糸場を会場に「世界一決定戦」とし、過去最多となる３２