＜スタンレーレディスホンダ２日目◇11日◇東名カントリークラブ（静岡県）◇6435ヤード・パー72＞ 違うのはロフトだけ。初日とはパターを替えて臨んだ河本結が「69」とスコアを伸ばし、トータル10アンダーで単独首位に立った。多くの選手が雨と厳しいピンポジションに苦しんだが「今週は塩谷（育代）さんのセッティングなんで、もっとヤバいのを想像してました」と、どこ吹く風。連日の60台で今季2勝目に王手をかけた。【