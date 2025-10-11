＜ビュイックLPGA上海3日目◇11日◇チージョン・ガーデンGC（中国）◇6703ヤード・パー72＞勝みなみが米ツアー初優勝に王手をかけた。6バーディ・2ボギーの「68」をマークし、トータル17アンダーで単独首位をキープ。ツアー参戦3年目にして、あすはいよいよ初タイトルを懸けて最終組で挑む。〈写真〉勝みなみが曲がらない理由は「オタ芸シャドー」だった!?1番パー4で3パットのボギー発進。悪い流れに傾きかけたが、2番でラフから