ファッションイベント「TGCKITAKYUSHU2025」が11日、福岡県北九州市の西日本総合展示場で開かれた。ティーンを中心に人気のインフルエンサー・しなこがライブパフォーマンスで会場を盛り上げた。「しなこワールド」で幕を開けると、新曲「ユニコーンパーティー」では観客と一緒に「ユニコーンチャンス！」と声を張り上げた。ラストはコミカルに歯磨きを歌った「歯ラ歯ラ」。キュートなルックスとキレキレのダンスで観客