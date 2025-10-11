2025年10月2日、両国駅から徒歩圏内にピラティススタジオ「ルルト」両国店がオープンしました。運営母体は理学療法士による専門家集団で、「解剖学に基づき、１回のレッスンで姿勢や身体の動きを整える」がコンセプト。白を基調としたスタジオは清潔感があり、日当たりの良い空間にマシンがゆったりと配置されています。インストラクターは理学療法士監修の解剖学に基づいたプログラムを学び、厳しい研修を突破したプロフェッショ