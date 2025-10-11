モデルでタレントの大河内志保さん（53）が2025年10月8日、自身のインスタグラムを更新し、アップのショットを披露した。「今月31日で54歳」大河内さんは、「毎日が奇跡」とし、笑顔のアップショットを投稿。また、ハッシュタグをつけて「#今月31日で54歳」「#一つまたアップデート」「#経験が宝物」とコメントを添えた。インスタグラムに投稿された写真では、さわやかなキャミソールを着用。髪を片側にまとめ、頬に軽く手を添え笑