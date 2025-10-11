日向坂46・上村ひなのが10日、インスタグラムのストーリーズを更新。毎日更新を続けているブログへの意気込みをつづった。【写真】上村ひなのが200日連続更新！日向坂46ブログ更新ランキング第8位〜第1位メンバー投稿で上村はブログを更新したことを伝え、「皆様のお陰で毎日ブログなんだかんだ続けられています。目指せ丸1年更新！！」と目標を明かし、「体調の方ですが、少し休んだらだいぶ元気になりました。ご心配をお掛