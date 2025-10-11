◆２０２５ＪＥＲＡクライマックスシリーズセ・ファーストステージ第１戦ＤｅＮＡ６―２巨人（１１日・横浜）巨人の若林楽人外野手が「６番・右翼」でＣＳ初出場。３点を追う４回１死一塁で左越え２ランを放ち、２安打に封じられた打線の光明となった。今季は自己最多の出場８６試合で打率２割４分１厘、３本塁打、１６打点をマーク。みやざきフェニックス・リーグで３試合連続安打と好調を維持し、大舞台でのスタメ